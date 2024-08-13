全面走塑落實無期　環團促重用代即棄

借還系統短短數年令港人用少逾11萬個即棄杯或餐盒。

全面「走塑」受制於替代品仍較貴及未普及，至今落實無期。相反，借還重用杯系統多年前引入本港後，商場、食肆陸續推出或參與類似的計劃，至今用少逾11萬個即棄杯或餐盒。環保團體認為港府不應被動地等替代餐具成熟，反應借鏡鄰近地區，投資發展可重用餐具平台，測試並找出適合本港的走塑模式。

借還系統營運商MUUSE表示，在港4年來共節省逾7萬個即棄器皿，包括在港島東太古坊及金鐘太古廣場節省約3萬個杯，在25間連鎖咖啡店星巴克分店節省逾6萬個杯。他們又在今年5月開始租借餐盒，並提供20元餐飲折扣吸引食客借盒買外賣，又透露今年內會在新商場開展借還服務。

為期兩年的「綠色和平重用杯借還計劃」於6月底結束，期間合共節省逾一萬隻即棄杯。計劃項目主任譚穎琳表示，顧客及商家的反應不錯，參與咖啡店數量由6間增至35間，見到重用借還系統具發展契機，尤其科技及物流配套成熟，平台亦能聘洗碗公司洗碗，食客能輕易借盒買飯，毋須清洗下還盒，簡單方便。

她又續指，自備餐具或回收即棄膠盒均依賴消費者主動參與，商家的責任反而不見蹤影，對市民不公。她期望港府向正確的方向投資，發展屬於香港的走塑模式，「每人行多步，便能夠行一大步」。

另外，外賣平台「Foodpanda」與世界自然基金會香港分會於2022年9月開展全港首個可重用餐盒計劃，累計已有超過1.1萬人次使用，借還逾2.7萬次可重用餐盒。他們亦擴充計劃規模，包括增加3部回收機至12部，去年12月亦於港鐵香港站推出全港首部供公眾使用的可重用餐盒自助借用機。