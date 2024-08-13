容器款式技術與日俱增　價格回穩

縱使「走塑」首階段管制已落地，但原先暫定在明年推行、全面禁止膠杯膠餐盒等容器的第二階段管制至今未有實施時間表。環保署解釋需視乎相關替代品的普及和可負擔程度再作決定。有餐具供應商指植物纖維餐盒、餐碗等的設計逐漸成熟，供應及成本亦穩定，認為明年內落實進一步管制「無問題」。

環保署「綠色餐具平台」現時已列有約112間公司提供1,352替代餐具及容器等非塑膠替代產品，當中661款符合第二階段管制食物容器、杯及容器蓋替代品。

不過，由於不同容量及款式的替代品需分別登記，因此實際能提供替代品的廠商只有約80間。署方補充，平台正等待另約130間公司提交約1,250項產品的物料測試報告及樣品等作進一步審核。

替代餐具供應商之一的生昌文具紙行負責人蘇慶光透露，替代刀、叉、匙、飲管等餐具在近期的供應已十分穩定，價錢亦回調。他提到，紙杯碗及植物纖維餐盒等產品的設計及技術漸成熟，舉例經改良的水性塗層紙碗能承受攝氏200度高溫熱水，較早前設計高攝氏50度，適合盛載熱湯等食品。

不過，蘇承認每個纖維碗的售價約1.2元，貴膠碗約30%，但指由於內地愈來愈多廠房生產纖維碗，料替代產品價格會趨向穩定。他提到，部分餐廳已採購不含塑膠的紙杯售賣熱飲，亦有食肆多次採購替代餐盒做外賣，證明相關產品合適其使用。