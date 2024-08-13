吊棚意外頻生　截至6月勞工處已或擬提92項違規檢控

早前發生多宗外牆棚架失足墮亡的意外，惹起社會關注。勞工處指為打擊小型裝修及維修工程的高風險工作，包括不安全離工作及不正確搭建、拆卸或使用懸空式棚架(吊棚)，截至今年6月共進行了1,123次地區巡查，發出193張「暫時停工通知書」及「敦促改善通知書」，並已或擬提出92項檢控。

議員黎國棟早前要求立法會人力事務委員會盡快討論勞工處對外牆棚架工作的監管，勞工處回覆有關事宜時，除提供上述的數字外，強調鑑於「人體從高處墮下」是常見的致命工業意外類別，故該處不時就外牆棚架工作進行恒常突擊巡查及特別的執法行動，遇有違反工作安全規定的情況，會即時進行檢控，並就會對工人構成死傷的迫切危險棚架工作或棚架發出暫時停工通知書，即時停止潛在安全風險的發生，直至該處信納有關承建商已採取有效措施消除有關危害，才可復工。

同時亦加強地區巡邏，包括周末進行巡邏，打擊小型裝修及維修工程的高風險工作，包括不安全離工作及不正確搭建、拆卸或使用吊棚。截至今年6月共進行了1,123次地區巡查，發出193張「暫時停工通知書」及「敦促改善通知書」，並已或擬提出92項檢控。

勞工處指早前修訂《竹棚架工作安全守則》中，特別要求從事吊棚工作的工人必須額外持有建造業議員頒發的有效安全訓練證書，以確保他們了解吊棚的風險，並掌握所有必要的技能，亦與物業管理業監管局合作，舉辦相關講座提升前線物業管理人員認識守則內容。

此外，該處亦經由民政事務總署的社區平台推廣裝修工作中的安全措施，業主和住戶能了解與裝修維修工作有關的安全知識及相關法規及其責任，以協助保障工作的安全。