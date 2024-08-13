警司陸振中涉3度逼女下屬口交　事主供稱被告曾向其表白

時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，前年涉嫌3度在粉嶺熟食中心食殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在酒後危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件今（13日）在區院續審。女事主供稱，陸振中經常借故載她上下班，試過下班期間載她去泳灘睇日落，又試過上班途中向她表白，表示自己雖有老婆，但「難得大家走埋一齊，係一種緣份」。

43歲被告陸振中，報稱任職警察，他被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心傷殘人士洗手間內，3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一事件，指他於同年7月15日，在粉嶺一停車場內危駕，和襲擊女子Ｘ、男子蔡文浩及賴文顯。據控方開案陳詞指，案發時被告任職沙頭角分區指揮官，Ｘ、蔡及賴均為其下屬。

X今日作供指，她會稱呼被告為「大老闆」。非禮事件發生當日，被告所作的「唔係一個正常人嘅行為」，現場其他人應該感覺到，但無人肯救她，她感到十分無助。6月23日，她把3次遭被告非禮的經過告知當時的男友，她提及被告在殘廁隔衫摸她胸背，又逼她「含」。男友希望她辭職，但她不想，坦言「又唔係我做錯，點解我要辭職」，感到很忐忑。雙方出現分歧，最終兩人在同年7月中分手。她亦有把非禮事件告知胞弟，惟因不想讓母親擔心、難受，故直至現在，也沒有知會母親。

X另提及，相若時段她確診新冠肺炎，7月3日康復，翌日復工。被告提出接她上班，她覺得很奇怪，但不敢拒絕，因為被告是她上司，她怕若拒絕，被告會濫用職權。7月4日至7日，被告都有接她上下班。其中在7月5 日，被告駕車送X回家，卻在大埔龍尾泳灘停車 ，聲稱要看風景和日落。X憶述，兩人當時在觀景台並排企，被告突然伸左手搭她膊頭。她好驚，問被告「阿Sir你做咩」，然後借故縮開。7月6日，被告駕車送她上班時，向她表示 「我鐘意你 」 ，她提醒被告 「你有老婆㗎喎」，被告卻說「你都有男朋友啦。難得大家走埋一齊，係一種緣份」。她形容對方觀念好錯，當刻不知道怎樣回答。

案件編號：DCCC 137/2023