33%受訪基層曾為慳錢減少用餐次數　環團促政府資助

有慈善環保團體今日（13日）公布「2024年社區糧食安全狀況調查結果」，發現約33%受訪者在過去半年曾因經濟困難而減少用餐次數；有44%受訪者曾因節省金錢而捱餓；約有40%受訪者表示無法每日從食物攝取足夠營養。團體指情況令人憂慮，建議當局免費和補貼方式資助弱勢社群或提供糧食通脹補貼，以減輕市民購買最基本食物經濟壓力；亦建議當局資助支援非政府機構進行食物收集，促進資源回收和再分配予基層等。

慈善環保團體「食德好」於今年上月期間，以問卷形式訪問居於葵青及深水埗區的領取綜援人士、殘疾人士和低收入等家庭。調查發現，60%受訪者表示對糧食安全概念了解不足；32.8%受訪者在過去六個月曾因為經濟困難而減少用餐次數，更有44%曾因節省開支而捱餓，近40%人士曾擔心家中食物不充裕。

團隊調查亦發現，46.2%的受訪者無法每日從食物攝取足夠營養，當中超過40%回答食品價格過高；不符合個人口味，亦分別佔28.5%和23.8% 此外，調查亦指超過77%受訪者選擇食物最重視價格因素；約60%亦會考慮營養價值；只有32%受訪者會考慮食物的生產方式、包裝、以及資源使用等因素。

該團體建議針對弱勢社群的營養食物援助及膳食計劃，包括考慮以免費和補貼進行資助，減輕購買食物壓力；又建議政府需重新考慮以資助形式支援非政府機構食物收集，促進資源回收和再分配予基層，有效利用過剩資源，同時減輕基層市民購買食物的經濟負擔；透過加強農業支持與資源援助，逐步提高本港本地食物自給率。

綠德好行政總監袁德志表示，發現現在很多送去堆填區的廚餘，有部分是可以食用的，他坦言「整個社會都在浪費食物，所以要注視一下，現在大概維持的數字，每年的廚大概約3,400公噸，是一個很浪費的問題。」他補充希望趁15周年的活動，再一次提醒大家盡量減少可以食用或安全食用的廚餘。

食德好項目經理盧珏珊表示，調查數據反映當前經濟壓力對基層市民的飲食習慣造成主導影響，不少個案為節省金錢，不得不選擇價格低廉但營養價值較低的食物，衍生營養不良和影響健康，情況令人擔憂，各界需要正視，並進一步加強宣傳教育工作。