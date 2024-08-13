八大畢業生年薪調查　港大達38.5萬元　浸大升幅最高

教資會日前公布2022/23學年八大全日制學士畢業生年薪，平均31.4萬港元，按年上升3.6%，當中港大畢業生的平均年薪最高，達38.5萬港元，而其次為中大畢業生，年薪亦有37.6萬港元，教大畢業生的平均年薪則為36.3萬港元；而平均年薪最低的則為嶺大畢業生，為23.8萬港元，浸大畢業生的年薪亦只得25.9萬港元，而城大畢業生的年薪則為26.9萬港元。

只以升幅計算，浸大畢業生的平均年薪升幅反而是八大當中最高，由上一學年的23.7萬港元增至25.9萬港元，上升22,000港元，升9.3%，其次為理大學生的平均年薪，由27.4萬港元升至29.3萬港元，升6.9%，嶺大學生的平均年薪增長亦高於5%，由22.5萬港元增至23.8萬港元，增加5.8%。

不過科大畢業生的平均年薪則不升反跌，由32.1萬元跌1,000元至32萬港元，微跌0.3%。而平均年薪升幅最低的畢業生則來自城大，由26.8萬港元上升1,000元至26.9萬港元，微升0.4%。中大畢業生的平均年薪則由37.2萬港元升至38.5萬港元，上升4,000元，升1.1%。