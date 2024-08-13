屠龍小隊案辯方結案陳詞　批評從犯證人供詞邏輯混亂

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件今（13日）在高院續審。辯方繼續結案陳詞，批評從犯證人供詞邏輯混亂。

今日輪到代表被告賴振邦的大律師陳詞。大律師指，控方沒有直接證據指，執法部門在3C工作室檢獲的手機屬於賴振邦，因手機並非在賴身上，或個人物品中找到，何況賴亦不是該手機的登記用戶。另外，大律師提到，從犯證人彭軍壕證供邏輯混亂，故意加入許多無謂的細節，以加強說服力，有推卸罪責之嫌，強調即使賴振邦政治立場屬於「黃」，並不代表他會殺警和製造炸彈。

本案7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。

案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023