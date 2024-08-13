打擊非法放債拘13人　年利率高達1640%　涉清洗逾億黑錢　

今年上半年，屯門區內與收債有關的刑事案件有顯著上升的趨勢，執法部門經情報分析及調查後，鎖定一個高利貸集團，發現該集團透過「Cold Call」或社交媒體接觸一些信貸評級較低的人士，覷準他們較難向正常的金融機構貸款，從而引誘他們借款，借貸過程中，放債人會收取俗稱「行政費」的費用，加上該筆款項，借貸年利率可以高達180%至1,640%，遠高於法定的48%上限。

以其中一名借貸20萬港元的受害人為例，初時被收取6萬港元「行政費」，而受害人每10日便需要償還7.5萬港元，還款共有4期，亦即總額30萬港元，利率之高令人咋舌，受害人最終亦無力償還，並開始收到滋擾性和恐嚇電話，甚至遭人上門刑事毀壞，例如淋紅油等。

屯門區執法部門亦發現，相關集團的人士會利用傀儡銀行戶口清洗黑錢，用以收取受害人的還款及放數。2023年3月至2024年7月期間，他們清洗的黑錢超過1億港元。經深入調查後，警員鎖定多名目標人士，包括傀儡戶口持有人、「行動組」成員及恐嚇電話的登記人。

警員在昨日(12日)展開代號「聞風」的行動，突擊搜查全港多區多個處所，以涉嫌「串謀無牌放債」、「串謀過高利率放債」、「刑事恐嚇」、「刑事毁壞」及「洗黑錢」等罪名拘捕9男4女（14至66歲），並檢獲涉案人士使用的手機、銀行卡及相關月結單。

調查顯示，被捕人士當中，有6人疑為傀儡戶口持有人，而年紀最小的疑犯是一名學生。案中牽涉至少20名受害人，他們的借貸款額由數萬至數十萬港元不等，相信部分人可能曾與非法放債人借貸，並在過程中流失個人資料，令涉案集團獲悉他們的信貸評級狀況，鎖定他們為目標。

根據紀錄，今年上半年，執法部門錄得19,897宗詐騙案件，較去年同期增加1,154宗，增長率約6.2%，當中電話騙案的宗數急劇上升，較去年同期上升145.5%。