深圳3間醫療機構明起可用醫療券　服務以人民幣結算

當局今年2月推出長者醫療券大灣區試點計劃，其中3間位於深圳的綜合醫療或牙科服務機構明日(14日)起接受合資格長者使用醫療券，包括深圳市的和睦家醫院、愛康健口腔醫院、紫荊口腔門診，醫療服務收費均以人民幣結算。

當局提醒，香港長者在任何一間指定大灣區醫療機構使用醫療券均須先登記加入醫健通。長者加入醫健通後，可利用其流動應用程式查閱醫療券餘額和使用紀錄，以及隨時取覽儲存至醫健通的個人藥物紀錄、敏感、藥物不良反應等重要資料。欲於大灣區指定醫療機構使用醫療券卻未加入醫健通，醫療機構取得長者同意後會即時為長者登記醫健通。

另外，長者不可同時使用醫療券和國家醫療保險支付同一次醫療服務的費用，在內地使用醫療券的適用範圍跟在香港一樣，不包括住院服務、須預先繳費的醫療服務和日間手術程序，亦不可用於單純購買物品、藥物、醫療儀器和用品，也不可兌換現金。

當局續指，目前正與試點計劃下最後兩間醫療機構，即中山一院南沙院區和東華醫院進行開展使用醫療券的準備工作，預計該兩間醫療機構可於9月初開通相關安排。