中小企營商指數跌至42.5　本季生意額信心回落

本季香港中小企營商環境指數下跌，為近年來最低水平。「生產力局 · 中小企支援」今日(13日)公布2024年度第三季「渣打香港中小企領先營商指數」。指數顯示，在所有受調查的行業中，均錄得跌幅，僅製造業錄得輕微升幅，當中更有行業已經跌穿中性水平線。業內人士表示，指數顯示了香港中小企營商信心疲弱，悲觀情緒或會維持。生產力局則指出，超過一半受訪企業反映客戶消費意欲下降，服務業等第三產業尤其受到衝擊。

生產力局表示，中小企指數調查結果顯示，本季綜合營商指數回落4.8至42.5，是自2022年第三季以來最低的水平。五大分項指數全線下跌，當中以「環球經濟」(29.5，-9.9)、「盈利表現」(35.1，-8.3)及「營業狀況」(39.4，-8.0)的跌幅最為顯著，顯示本地中小企對本季生意額的信心有所回落。

本季綜合營商行業指數方面，在11大行業中，只有「建造業」呈現輕微上升(+1.8)。其餘10個行業指數均錄得跌幅，當中「地產業」於上季經歷超過10點的增幅後，於今季大幅回落，下跌15.0至本季的37.3。另外，「資訊及通訊業」(47.9)及「金融及保險業」(44.2)分別錄得9.8及7.5的跌幅，跌穿50中性水平線。

渣打銀行(香港)有限公司大中華區高級經濟師劉健恆表示，外圍因素方面，環球經濟分項指數下跌至30以下，反映中小企對於美國大選的不確定性，以及內地經濟放緩情況持謹慎態度。劉健恆認為，成本上漲放緩及美國減息周期即將開始，只能帶來短暫的幫助。在市場信心薄弱下，預料未來數季經濟復甦的幅度趨於溫和。

生產力局首席創新總監張梓昌表示，儘管市場環境仍有不明朗因素，但整體需求仍然強勁，加上香港擁有國際化的營商環境，中小企高靈活度的獨特優勢，並且配合香港特區政府在資金及技術上的各種支援，有望在業務上取得新的突破。