《東方日報》揭多款「環保餐具」難分解　環境局稱自備最環保

《東方日報》今日(13日)頭版報道，木、紙等製造的即棄非塑膠的「環保餐具」在堆肥測試「肥佬」，3個月後幾乎沒分解。環境及生態局今日傍晚在社交平台回應指，塑膠除難以分解，亦會污染海洋，長遠損害人類健康，強調自備可重用餐具最環保，又說「走塑」新法例的適應期才過了3個多月，社會逐漸形成新的「走塑」文化和 「走即棄」習慣。

該局表示，堆填區內不獨塑膠難分解，玻璃、陶瓷和金屬等亦都一樣。管制即棄膠餐具非單因塑膠難以分解，而是這種非天然物質在大自然會污染海洋，並在分解過程產生微塑膠，恐對生態造成大災難，亦影響人類健康，即使聲稱「可降解」的塑膠產品也不能解決這個問題。所以國際社會都在採取行動「走塑」，聯合國也開始草擬應對塑膠污染的國際條約。

局方強調，「走塑」並不代表可以隨意使用非塑膠替代品，鼓勵社會盡可能自攜外賣餐具，進一步「走即棄」，必要時才使用非塑膠即棄餐具，真正愛護環境。他們續指，「走塑」生效後，有大型連鎖餐飲集團稱有70%至80%顧客走即棄餐具，20%食肆亦已取消提供外賣餐具，形容新的「走塑」文化和 「走即棄」習慣已在社會逐漸形成，希望市民繼續努力，令相關環保習慣在生活中扎根。