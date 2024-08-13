10.26提早收車進行東涌延綫工程　區議員關注有否後備方案

離島區議會交通運輸委員會今日(13日)召開會議，討論港鐵東涌綫延綫項目所涉及的東涌東段路軌改道關鍵工程，當中的首次道岔安裝工序將於10月26日晚進行，有區議員關注工程若不能如期完成，港鐵會否有後備方案。港鐵代表指工程會盡力在非行車時間完成，有信心恢復正常的列車服務。

東涌綫延綫項目的主體工程已於2023年5月展開，預計2029年竣工。項目中的東涌東填海區將新設東涌東站，以及把東涌與欣澳站之間一段現有路軌向北改道，以建造長約1.2公里的新鐵路路段接駁新設的東涌東站。

按最新工程規劃，會有4次道岔安裝工序，首次道岔安裝工序將於10月26日晚上進行，為了讓工程有足夠時間完成，來往東涌站與欣澳站之間的路段需於當日提早2小時停止列車服務，港鐵屆時會安排免費接駁巴士。

有區議員關注工程若無法如期完成，港鐵會否有後備方案。港鐵代表回覆指，會盡力在非行車時間完成，有信心恢復正常的列車服務，不會影響行車時間。餘下道岔安裝將分開3次進行，每年進行一次安裝，第2次道岔安裝工程預計於下年上半年的其中一個周末進行，而第3及第4次將分別在2026至2027年進行。