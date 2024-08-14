東方日報A1：雜物堆走廊趕客　中轉屋丟空房署卸責

香港一屋難求，但屯門寶田邨一個中轉屋單位卻因管理問題，無法有效出租、涉浪費公共資源。市民劉先生上月獲房屋署編配屯門寶田邨一中轉屋單位，本以為可「有瓦遮頭」，豈料獲配的單位外走廊滿布膠袋、行李車等雜物及垃圾，物件全屬其對面單位的鄰居，劉恐入住後「無路可走、無門口可入、衞生又差」，在多番向管理員投訴無果下，寧願再度流浪街頭。房署證實，過去3年內曾收到涉及同一單位的4次投訴，涉事住戶已被扣分。有議員指出，房署公屋內確有少數有情緒問題的住戶會對其他居民造成滋擾，即使署方已向他們扣分，但在「體恤安置」制度下，有關人士往往只是被安置到另一屋邨，這樣處理只是將問題帶到另一處，並無法真正解決。

本報記者日前直擊現場，發現劉先生獲編配單位的走廊依舊滿布雜物，一名年約六旬的婦人坐在雜物堆中自言自語，靜坐發呆，記者向她了解為何坐在上址、為何把雜物放在走廊，她只反覆說「唔答你、無嘢」。

劉先生對此大感無奈，59歲的他自承因嗜賭及失業，與妻子離婚，被迫搬出原來居住的公屋。在社工協助下，他成功申請位於寶田邨的中轉單位，再輪候公屋。本以為可結束無屋住噩夢，但他滿心歡喜到單位「睇樓」時，卻發現單位門外有上述婦人坐在走廊，一地雜物，並隱隱傳出臭味。他向管理處投訴，對方卻叫他與原本居住屋邨的管理處聯絡，重新再申請住屋。劉批評安排無稽，走投無路下只好再度流浪街頭。

有知情人表示，上述情況「存在好耐」，涉事租戶亦屢被警告，甚至大廈管理員每個星期都會拍照、貼出告示，但走廊繼續被霸，環境依然無法改善。

房屋署承認，寶田邨保安員於日常巡查時曾發現涉事單位門外擺放雜物，過去3年，辦事處曾接獲4宗相關投訴。管理公司職員每次均有作出勸喻和警告，並提供適切協助清理雜物，早前更向相關住戶採取扣分行動。該署又指，寶田邨的日常屋邨管理工作是由房屋署委聘的物業管理公司負責執行。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，寶田邨有部分單位用作中轉屋用途，流動性較大，不論是中轉居民抑或公屋租戶，同樣要遵守公屋扣分制度。

梁文廣指，公共屋邨內確有小部分住戶有情緒或相關問題，可能對其他住戶造成滋擾，雖然房署有扣分制度，違例嚴重者可被要求遷出，但另一方面，當局又有「體恤安置」制度，該名人士亦可以再度獲安置，將問題帶到第二個屋邨。他又談到，房署已與地區精神健康機構合作處理部分涉情緒問題的個案，會將嚴重者送院處理，但速度奇慢，往往數以年計，若問題涉及暴力、傷人，後果不堪設想。

■記者伍萬庭

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