廣源邨停車場兩車互不相讓爭執　「爆粗」惡男涉刑恐被捕

上周六(10日)晚上10時許，一輛私家車由沙田廣源邨停車場駛出時，另一輛房車懷疑逆線駛至擬駛入停車場。兩車車頭互頂各不相讓，房車上兩名男子落車破口大罵，期間連環爆粗，有關片段在網上流傳。消息指，警員當時接報到場，初時將案列作「交通投訴」，經跟進調查後，據悉於今日(14日)凌晨以涉嫌「刑事恐嚇」拘捕一名姓林(43歲)本地男子。

據了解，涉事停車場原先分開出入兩條行車線，惟其中一線懷疑暫時封閉，因此車輛需以「單線雙程」形式出入停車場。當時私家車司機擬駛出停車場左轉入廣善街，未料房車沿廣善街左側逆線駛至，頂住私家車車頭。房車上兩男子其後落車喝斥私家車司機，着他趕快讓路，私家車司機無奈稱自己要左轉，被房車逆線擋路，惟此舉卻「焫著」對方，連環爆粗怒罵。

執法部門指，案發當日晚上10時40分，有男司機報案指因道路使用及駕駛態度問題，與另一名男司機發生爭執。報案人於翌日(11日)再次報案，稱案發時被該名男司機以粗言穢語辱罵及恐嚇。警員經深入調查及情報分析後，於今日凌晨時分在廣源邨以涉嫌「刑事恐嚇」拘捕該名涉案男子，他現正被扣留調查。案件中無人受傷。