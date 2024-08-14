樂施會電腦系統遭網絡攻擊　逾47萬人個人資料或外洩

香港樂施會上月發現電腦系統遭受網絡攻擊，涉事系統包括樂施毅行者。私隱專員公署表示，上月13日收到香港樂施會的資料外洩事故通報，而根據樂施會提供的資料，現時仍未能確定受事件影響的實際人數，已就事件通知超過47萬名可能受影響的人士，涉事的個人資料，可能包括姓名、地址、電郵地址、手機號碼、香港身份證號碼及付款資料。公署已根據既定程序就事件展開調查。

樂施會回覆指，該會在事件發生後已立即展開調查工作，並立即聘請獨立網路安全專家對事件中受影響的系統作出檢查和評估，以盡快調查該事件是否涉及個人資料的披露及其覆蓋範圍。截至目前為止，網絡安全專家仍然未能確定事件是否涉及個人資料的披露。為謹慎起見，樂施會早前已向有關人士發出通知，並建議他們考慮採取資料安全保護措施，另外亦已根據網路安全專家建議重新檢視及加強電腦系統的保安措施。

私隱專員公署亦指出，於5月31日時收到俊思集團的資料外洩事故通報，涉事機構提供的進一步資料顯示超過12.7萬名會員及員工受影響，當中包括約10萬名俊思集團ICARD會員及 2.7萬名Brooks Brothers會員，所涉及的個人資料可能包括姓名、電郵地址、電話號碼、護照號碼／副本、出生日期、性別、國籍及相片等。