李鄭屋邨業主法團無法動用戶口　請願金管局促銀行處理轉名手續

李鄭屋邨業主立案法團表示，現屆管理委員會於4月5日成功註冊後，立即向中國銀行要求更改由現屆法團委員簽署戶口，但至今超過4個月，中國銀行未有任何跟進行動及相關回覆，在無法動用戶口資金的情況下，法團無法支付屋苑開支，估計累積欠費超過1000萬港元。法團聯同反圍標大聯盟今日(14日)到金融管理局請願，要求局方督促中國銀行盡快處理戶口轉名手續。

法團表示，屋邨管理公司、柏齡物業管理有限公司，在轉名過程中非但沒有提供協助，反而向高等法院入稟追討約700萬港元的拖欠費用，法團已即時通知中國銀行，但至今仍未能與銀行任何職員聯絡。法團促請金管局督促中國銀行，盡快處理戶口轉名手續，讓法團得以動用戶口資金，繳付應付的屋苑開支，避免不必要的財務、法律及利息開支。

反圍標大聯盟發言人莊榮輝表示，前法團成員現正第三度入稟土地審裁處，質疑現屆法團的合法性。他憂慮，一旦前法團第三度入稟失敗後，會試圖第四次、第五次入稟；若銀行要待官司完結後才辦理戶口轉名手續，可能需要耗費幾年或以上。他認為，銀行應根據土地註冊處的記錄為準，確定應由何人負責法團戶口的簽署。

李鄭屋邨業主立案法團自去年9月更換升降機一事爆發糾紛，時任法團決定選用比市建局估價高出2,600萬港元的承建商，業主推翻決議並撤換法團委員，其後發生多宗暴力事件，最近一宗發生於今年4月25日，現屆法團委員彭李達出席土地審裁處聆訊後，在審裁處附近遭刀手襲擊，身中3刀，執法部門事後共拘捕5男1女。