警司陸振中涉3度逼女下屬口交　事主供稱愛情上一定「唔喜歡」被告

時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，前年涉嫌3度在粉嶺熟食中心食殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在酒後危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件今（14日）在區院續審。辯方展開盤問，女事主明言跟被告算不上熟落，愛情上「唔喜歡」被告。被問及為何形容被告把陰莖「放」入她的嘴，而不用「塞」等字，她說是較文雅，表明對她而言已屬口交。

43歲被告陸振中，案發時被告任職沙頭角分區指揮官。他被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心傷殘人士洗手間內，3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺一停車場內危駕，和襲擊女子Ｘ、及下屬蔡文浩及賴文顯。

X接受辯方盤問時指，雖然她跟被告平日巡邏期間，會跟被告用手機單獨自拍，也會在午膳時一起跑步，但X強調跟被告算不上熟落。被問到是否喜歡被告，X回答說，「正常都唔會有下屬喜歡上司」，謂愛情上一定「唔喜歡」，至於工作上，X指會遵從被告命令，雖然被告命令有時不合理。X同意，本案發生前，她感覺不到被告曾「借啲意」做出「揩油」等行為。

就着本案牽涉的第一次非禮事件，X指，當時她的確有需要小解，當被告跟她一起行去廁所時，她「無諗咁多」，直至被告拉他入殘廁，她才感覺不妥當，形容一男一女共處同一廁所很奇怪。在殘廁內，被告攬她錫她，她嘗試掙扎，但無力，何況被告很高大。X直言，自己無一刻是情願。之後，被告要求她坐到廁板，將陽具「夾硬」放入她的嘴。辯方大律師問，為甚麼用「放」，而非「塞」或「質」？X哽咽說，這是因為「放」字較文雅，對當時的她來說，已經算口交，坦言「如果咁咬文嚼字，我都無嘢講」。她對被告行為感厭惡，覺得很無助。

案件編號：DCCC 137/2023