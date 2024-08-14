電腦節8.23會展開鑼　增至逾800展位　續辦20蚊「快閃搶」

一年一度香港電腦通訊節又來了！今屆「香港電腦通訊節2024」將會由8月23至26日在灣仔會議展覽中心舉辦，預計參展商數目遠超去年，展位數目擴展至800個以上。成人票價為35港元，而小童及65歲以上長者則可免費入場。今屆電腦節繼續有重點活動「$20快閃搶」；又會推出「我賞‧你賺‧人人消費」計劃，每位入場人士均可獲一張幸運卡，面值由10至500港元不等，希望有助刺激入場人士消費。

今年續辦的「$20快閃搶」，將會透過現場活動搶購20份定價為20港元的電子產品，包括ACER、Linksys、SAMSUNG及TP-LINK 等人氣電子產品。大會將會在4天電腦節中，以快閃方式，總共推出20份產品讓參觀者搶購僅20港元的商品。

而為帶動消費人流，大會將推出「激安大購賞」，在首日推出不同類型的震撼優惠「激安」產品供當日首300名入場市民認購，首300名入場市民在按序獲發號碼籌，持籌人士在指定時間前於會場內消費滿200港元並按號碼籌之時間及次序前往大會指定排隊區，則成功登記後可選購一件心水「激安」產品。

此外，大會亦為吸引旅客入場，推出現場購票優惠，旅客可在大堂遊客中心以10港元優惠價買飛；同時首1,000名旅客可於遊客中心登記後獲贈100港元大會禮券。而內地旅客方面，大會為內地支付寶用戶推出「立減優惠」及一元搶購門票優惠。

今年首次推出的大型專業性展館「一帶一路軟件博覽（香港）2024」，匯聚來自香港、內地及其他一帶一路地區的頂尖軟件企業參展，展位數目逾120個，並邀請了香港政府、公營機構及商業決策部門人士參加展覽，甚至舉行主題演講。香港資訊科技聯會副會長侯東迎表示，此展館可為參加者提供機會接觸政府及公營機構，有助企業了解政府採購流程和拓展政府項目合作，相信會大受企業歡迎。