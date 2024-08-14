電腦節人流難有增長　展商靠新科技新產品吸客　「貴精不貴多」

北上消費成風，本港今年零售消費市場疲弱，「香港電腦通訊節2024」或受影響。香港電腦商會上任主席許健生今日（14日）見記者時表示，今年預期人流「不敢講有增長」，但希望會比去年升5%，又指近期書展和動漫節人流銷售額都不錯，電腦節作為「四大展守尾門」，相信也會維持好的人流和銷售額。香港電腦商會創會會長張耀成則表示，今年展覽策略有變，平價產品減少，並以新科技新產品取勝，刺激消費氣氛。

許健生表示，今年電腦節是自2009年後最大的一年，而往年到場的旅客量都不錯，雖然因為疫情導致旅客停來港2至3年，但自去年恢復通關後，內地旅客參加電腦節有微升跡象，且多數旅客來都入場都會購物，希望今年電腦節的旅客數目能有所增加。許又稱，電腦節在灣仔會展舉辦已有21年歷史，以往主要銷售為主，由去年起引入電競，希望通過電腦節平台，能令青少年更多了解新科技，有機會踏入創科工作。

張耀成則表示，近年本港銷費模式改變，今年電腦節做了好多推動工作，希望能令市民留港消費參加此活動，今次展覽亦做多了科普推廣，策略轉為「貴精不一定貴多」，期望銷售額有5至10%增長。

參展商Momax負責人伍啓超表示，對今年人流和產品感樂觀，但又笑言對銷售額是「唔跌都贏，可能跌一、兩成」，因為近年香港消費者的消費模式較審慎，以往願意「俾多少少錢買靚啲」，現時主要買「平啲、實用啲」，他又稱公司近期為迎合市場而降低定價，亦有再為電腦節而減價，希望貨如輪轉、薄利多銷，又會在電腦節「送多啲小禮物用來去旅行，希望（市民）買得開心啲。」

另一參展商漢科電腦公司負責人周先生表示，預計今年銷售額與去年持平，因大多市民都外遊和北上消費，故有特地精選一些貨品做減價大概10至20%，少部分甚至到6至7折，比起市面上更便宜，並且加多了產品種類，希望吸引消費者購買產品。