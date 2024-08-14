專家指新冠JN.1疫苗年底將抵港　暫未獲分配KP.2疫苗

本港新冠疫情呈復燃之勢，確診率連續多周上升，數據顯示JN.1及相關後代譜系是目前最流行的變異病毒株，包括被世界衞生組織列為「需監察變異病毒株」（Variants under Monitoring，VUMs）的KP.2。衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌披露，當局與兩間藥企洽購新一批疫苗，JN.1疫苗最快年底抵港，但暫未能獲分配KP.2疫苗。

衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會早前建議，選用JN.1譜系疫苗，當局上周四（8日）公布，正與供應商探討採購相關疫苗。許樹昌今日（14日）出席電台節目表示，據其了解當局向輝瑞和莫德納洽購新一批新冠疫苗時，並詢問能否供應JN.1或KP.2疫苗，藥企回覆指，可供應JN.1疫苗，但KP.2疫苗則由於供應有限，本港今年暫未能獲分配。

許樹昌指，世衞於4月的疫苗小組會議上建議，以JN.1病毒株作為新一代疫苗抗原，但短時間內KP.2病毒株個案開始增多，甚至出現KP.3病毒株病例，因此美國食品及藥物管理局提出，轉用KP.2病毒株作為抗原。他解釋，製造疫苗最少需時半年，屆時又可能出現新一代分支病毒株，形容永遠都是「追落後」；不過JN.1疫苗亦並非無效，只是病毒表面刺突蛋白較KP.2疫苗少幾個基因變化，不是「對到正」，強調無論XBB、JN.1或KP.2疫苗的T細胞反應，仍能有效減低染疫後重症或死亡風險。

就本港確診率連續多周上升，許樹昌表示近日社區個案確有增加，但大部分均屬輕症，多數出現發燒、疲倦、乏力及無胃口等上呼吸道感染徵狀，需要入院的嚴重個案大多是長者、長期病患者和免疫系統失調等容易誘發併發症的病人，提醒高危群組若距離上次感染或接種疫苗已逾半年，應考慮補打一針加強劑。