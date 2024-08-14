涉拉女傭入主人房性交及肛交　瑞典籍僱主拒認罪受審

一名自稱「有錢佬」的瑞典漢，前年飲酒後被指向女傭表白，坦承跟妻子性事不合，要跟外傭做愛。他涉嫌強行把外傭拉到主人房，先後跟她性交及肛交。瑞典漢否認一項強姦罪及一項未經同意下作出的肛交罪，案件今（14日）在高等法院開審。控方指，因被告較她高大，她只能叫他停手，但無法掙脫。被告沒有理會，僅說會給她錢。

本案被告是瑞典籍男子Patrik Tobias Ekstrom（許大熊），他現年30餘歲，居於石澳。控方開案陳詞指，女事主X來自尼泊爾，2021年4月起為被告一家五口工作。被告妻子是日本籍，2022年10月27日，被告妻子帶同3名子女遷往日本。10月27日晚，被告滿身酒氣，開始「爆粗」，表明自己跟妻子性事不合，要求X跟他做愛，說「我愛你」，又表示自己好有錢，可以給她錢。反之，如果X拒絕，他就會殺了她。

X不同意，勸止卻無果，被告強行拉X到主人房，鎖上房門，脫去兩人衣服，親吻她，再擘大她雙腿，把陰莖插入陰道，抽插數分鐘，過程中被告沒有使用安全套，X感驚慌，要被告停止，但被告沒有理會，只說「我愛你，我會給你更多錢」。之後，被告再把X的身體反轉，與X進行肛交。接着，被告事後企圖把勃起的陰莖放進X口中，但X堅決拒絕，合實嘴巴。被告見此，轉為捉着X的手，迫X為他手淫。被告警誡下承認兩人有性交，但表示對方同意。

案件編號：HCCC272/2023