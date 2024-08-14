將未經授權文件攜離收押所罪成　鄒家成判囚3日　女律師罰款　

因涉及泛民初選案正被還押的鄒家成，於去年5月涉嫌未獲相關部門許可下，將投訴信交給其女律師，以代為轉交申訴專員公署，對方隨後把文件攜離荔枝角收押所。事隔近半年，鄒及女律師同被控一項「將未經授權的物品攜離監獄」罪，兩人否認控罪，結果被判罪成，押後至今（14日）在西九龍裁判法院判刑。鄒家成被判入獄3日，女律師則罰款1800港元。

兩名被告分別是鄒家成（26歲，無業）及胡詠斯（30歲，助理律師）。他們被控於或約於2023年5月2日，在香港，將未經授權物品攜離監獄，即一份文件。

裁判官早前裁決指，為保障監獄保安秩序，懲教署在監獄施行內部指引是合情合理。囚犯固然有申訴的權利，但懲教署有責任就申訴文件進行基本保安檢查，囚犯不可繞過署方，由第三者自行寄出表格。裁判官認為，懲教人員在囚犯面前開啟文件，不讀內容，不影響文件保密性，規則跟囚犯權利沒有衝突。裁判官裁定涉案文件被攜離監獄時，屬未經授權物品。審證所有證供後，裁定兩人均罪名成立。

案件編號：WKCC 4600/2023