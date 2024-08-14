稱控方針對許湛榮證供薄弱　「屠龍小隊」辯方：如夾硬提控

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件今（14日）在高院續審。辯方陳詞時指，控方針對被告許湛榮的證供薄弱，形容律政司「夾硬」提控。

被告許湛榮的代表大律師表示，許湛榮沒有參與12月8日計劃的準備工作，從犯證人彭軍壕也沒有提及許是計劃的參與者，形容控方針對許的證據空洞，不足以證明許湛榮知悉本案串謀計劃。大律師又指，許湛榮曾在群組內稱「我唔信係真槍」，反映許不相信吳智鴻會膽敢用真槍殺警。大律師質疑控方「夾硬嚟」，堅持不公正地控告被告。

本案7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。

案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023