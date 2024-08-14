打擊非法收債拘53人　高利貸集團冒充知名「財仔」誘借錢

今年上半年，新界南總區執法部門一共錄得254宗非法收債案件，其中超過9成涉及淋紅油、「塞鎖匙窿」等刑事毀壞行為，事發地點有93%為住宅，其餘則為寫字樓或店舖。該些罪行背後往往受黑社會操控，並會與高利貸集團掛鈎，希望牟取暴利。

有見及此，執法部門在上周一(5日)至今日(14日)展開代號「壁烽」的執法行動，突擊搜查多個處所，成功偵破75宗案件，以涉嫌「無牌放債」、「以過高利率放債」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「自稱三合會成員」、「藏有攻擊性武器」及「洗黑錢」拘捕43男10女（16至69歲），並檢獲收數紙、紅油、銀行卡、疑犯衣物、現金及涉案手機。

被捕人士分別報稱為地盤工人、冷氣技工、倉務員、售貨員、侍應及無業，年紀最小者是一名初中生，懷疑被人教唆淋紅油。

調查警員表示，相關行動亦搗破一個由黑幫操控、活躍於新界南和九龍區的無牌放債集團。今年5月，執法部門收到受害人報案，指他因為未能還債，令他及其家人受到大量電話恐嚇追數。調查發現，事主是在4月收到陌生來電，對方訛稱是一間著名財務公司的職員，並指毋須見面，只要透過電話便能夠提供貸款。

為了增加事主的信心，對方不斷強調所屬公司「有牌」、「有名」，極力游說事主申請貸款。由於事主急需現金周轉，最終透過電話提供自己的身份證、住址證明及家人資料作為擔保，並獲得5,000港元貸款。但實際上，事主只有3,500港元到手，另外1,500港元則被扣起作「手續費」，而事主更需要每周支付1,000港元的利息。

由於事主未能如期還款，對方再度訛稱可以轉介事主到其他有名氣的持牌公司，從而「用新債冚舊債」。事主陸續被轉介至5間公司借貸，多次透過電話去借取所謂「特快貸款」，總借款提升至37,000港元，但當中7,000港元亦被當成「手續費」扣除。在短短4星期內，受害人已經需要支付46,000港元的利息，換算年利率超過1,800厘。

調查警員指出，案中所聲稱的財務公司，調查發現全部是同一犯罪集團所操控，而集團內部分工非常仔細，首先由骨幹成員招攬下線開設傀儡戶口，收取相關還款，並通過不同途徑購買一些已經實名登記的電話卡，交由下線「放數組」成員「Cold call」致電受害人，過程中假扮知名公司，以「即批核」、「免審查」等花言巧語作招徠，並且特別針對急需資金周轉、卻因信貸紀錄不佳而無法向正常銀行或財務公司借款的人士，引誘他們貸款。

雖然每次借貸只是5,000至1萬港元的小額貸款，但高利貸集團以上述手法令債務愈來愈大，待受害人無法還款時，集團的「行動組」成員便以電話恐嚇，甚至上門淋紅油收數。

執法部門經深入調查後，鎖定該集團的成員身份，並在今次行動拘捕23名集團成員(18至69歲)，包括4名骨幹成員、6名傀儡戶口持有人及13名「行動組」成員，部分人有黑社會背景。調查亦顯示，該集團同時操控10多個傀儡戶口，在今年4至6月，該些戶口已處理超過2,600萬港元的犯罪得益。執法部門相信，行動已經瓦解該個集團，打擊黑社會收入來源。