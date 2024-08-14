10.13單車節周五起網上報名　新路段橫跨六區穿「四隧三橋」

新一屆單車節將在今年10月13日舉行，在本周開始接受網上報名。主辦方表示，今年單車節不僅有新增路段，橫跨六區，穿梭「四隧三橋」。除騎行活動外，還新增了主題嘉年華可供參賽者和公眾參與。此外，今屆環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）還將在尖沙咀舉行，屆時將有各個灣區城市的單車好手前來參賽。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文表示，今年的「香港單車節」將增設路線，「50公里組」路線會增加一條沙田嶺隧道的路段。「32公里組」則會增設汀九橋路段。陳續指，今年單車節的參賽名額增至6,000人，將在本周五(16日)上午10時起接受網上報名。除此之外，今年在西九龍文化區的竹翠公園還將會有單車主題嘉年華，可供參賽者和市民休閒娛樂。嘉年華中不僅有多個主題市集，還有大型打卡點、瑜伽、伸展及舞蹈運動工作坊及各類本地特色餐食。陳俊文還表示，今屆環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）男子組和女子組公開賽將在尖東梳士巴利道及紅磡繞道，以繞圈方式進行。

陳俊文表示，今年的香港單車節預計會有36,000人參與，新增的嘉年華是希望可以讓單車節的受眾更廣，希望會有更多的市民和旅客能參加，與眾同樂。對於去年發生的意外事件，今年會做更多的預防措施，不僅會和各個專業主辦方提前巡視賽道，還會在比賽之前邀請所有比賽選手舉行一個賽前簡報會並讓選手在賽道試騎。另外，對於參賽人數，陳俊文表示，今年參賽人數限制是6,000人，如超出限制人數，也會有後備方案因應情況採取。另外，兩個賽道組別的參賽人數方面，「50公里組」預計4,000個名額；「32公里組」則預計2,000個名額。