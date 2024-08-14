3長者醫療券大灣區試點今接受使用　有口腔醫院預約達46人

政府推行「長者醫療券大灣區試點計劃」，於2024年把醫療券的適用範圍擴展至大灣區內合適的醫療機構。由今日（14日）開始，位於深圳市的和睦家醫院、愛康健口腔醫院及紫荊口腔門診可接受合資格長者使用醫療券。截止至中午12點，愛康健口腔醫院全院預約使用長者券人數46人，已到診23人；而深圳新風和睦家醫院表示，今日約有十個醫療券相關預約。

現時每名合資格長者每年可獲發的醫療券金額為2,000元，而醫療券累積金額上限為 8,000元，現時長者醫療券大灣區試點計劃有7個服務點。

服務流程方面，長者可透過深圳愛康健口腔醫院香港官方網站或致電進行登記預約，亦可親身前往口腔醫院一樓大堂接待處，待醫院職員安排分流；完成分流後，長者可前往醫院五樓、六樓或七樓出示 有效香港身份證或由入境事務處發出的《豁免登記證明書》進行身份認證及掛號；在接受牙科治療後，長者可按醫院指示到收費專窗使用醫療券支付服務費用。

深圳新風和睦家醫院表示，今日約有十個醫療券相關預約，大部分屬新症，涉全科、眼科、牙科等，形容患者反饋良好。該醫院設有免費專車接送港人來往福田口岸及醫院，收費方面，本月每1元人民幣等同醫療券金額1.075港元。院方又指醫院特設香港長者醫療券專屬套餐及劃算的醫療項目，同時長者醫療券客戶藥品以成本價結算。

作為首批到和睦家醫院使用長者醫療券的香港67歲長者李先生表示，之前做的體檢和腸胃鏡檢查半天都能完成，並且還有單人病房能夠休息，醫生、護士的服務與香港沒有什麽不同，而醫院有粵語陪診服務，醫生、護士用粵語溝通起來都非常順暢，而價格也合適。

身兼立法會議員的希瑪醫療集團主席林順潮表示，香港本身牙醫服務比較緊張，而現在交通方便，大家也認可北上消費。他指目前來內地就醫的大趨勢是風險性低的項目，包括整牙或體檢、磁力共振等電腦掃描，希望可逐步擴展到其他侵入性手術，又估計港人日後會愈來愈多使用深圳、以至整個大灣區醫療服務。

議員陳月明表示，樂見位於深圳的第一個長者醫療券試點率先啟動開始提供牙科醫療服務，而此試點在羅湖口岸，地理位置方便，非常便利北區的居民，相信也更能惠及到香港長者。