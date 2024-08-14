美食展明開鑼　參展商推優惠谷消費　1蚊雞鮑魚鹹豬手

美食博覽將於明日（15日）開鑼！美食博覽、美與健生活博覽、家電·家居·博覽將由明日起一連5日在灣仔會展舉行。而美食商貿博覽及香港國際茶展兩項展覽，則會由明日起一連3日同場舉行。今次5個展覽首次以4大主題貫穿展期，共有約1,860間參展商，一般成人票價為30港元。展覽亦有多項優惠刺激市民消費，多間參展商將推出「1蚊優惠」，例如「1蚊一隻雞」、「1蚊鮑魚」等。有參展商對人流感樂觀，推出多項優惠盼刺激銷情有5%至10%增長。

五豐行負責人伍小姐表示，對今年人流和銷情沒有特別預估，但推出多項優惠例如「一蚊一隻雞」和8,000港元獎品等活動就「一定有期望」，今次又額外入更多不同類型的貨品，她希望能成功推廣品牌予更多市民認識。安記海味董事總經理潘權輝表示，現時經濟較差，為求變也推出了新產品，在美食節開售，並希望用「1蚊鮑魚」的遊戲作推廣，令參加市民「入到場都開心啲」，今年又首次加入熟食環節，他坦言熟食攤位「計來計去都搵唔到錢」，但「純利有無都唔緊要，最緊要做多啲（生意）」，以及讓市民嘗試更多產品，帶動市民「回頭」購買。

另一在首日有售限量「1蚊德國瑞士汁鹹豬手」及「1蚊慢熬松茸濃湯鮑翅」的天慧環球食品，其負責人Chelsea表示，對人流感樂觀，認為去年的「1蚊」優惠反應不錯，故今年再次推出。她又指為增加銷量，現時市面上的定價亦有下調，在美食展有再做減價，期望生意額有雙倍升幅。推出「1蚊和牛西冷」的Karoo South Africa的負責人黃先生表示，在北上消費熱潮下，今年對人流和銷情都有少許擔心，但會保持樂觀態度，他們亦推出了現場即食和牛丼飯，相信「廿蚊一碗飯，係成個展銷場都無人做到咁平。」

美食博覽將會每天舉行幸運大抽獎，送出包括廚具、傢俬、美容產品療程、美食和健康產品等。而只舉辦3日的香港國際茶展，會在第3日開放公眾入場，有份參展的金百加，其總經理黃浩鈞表示，展銷價格時「未試過做到咁平」，希望除香港市場外，可以繼續推廣海外市場，並聯繫更多未來合作夥伴。