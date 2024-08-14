港鐵學生乘車優惠明起接受申請　今年加推學生手機八達通

港鐵明日(15日)起接受新學年「港鐵學生乘車優惠計劃」申請，向合資格學生提供全年每程約半價車費優惠，同時推出「學生手機八達通」供學生選擇，當成功申請後，學生可直接在個人手機加入，毋須等候收取實體八達通，整個申請手續料可縮短約一個星期。

港鐵表示，年齡介乎12至25歲、就讀本港認可院校的全日制學生，明日起可透過網上申請平台申請「港鐵學生乘車優惠計劃」。同時，符合使用「學生手機八達通」的學生，在電子化平台提交新申請時可直接採用。當學生收到八達通發出的申請獲批電郵後， 按指示於八達通App加入「學生手機八達通」，即可使用學生乘車優惠，毋須再等候收取實體八達通，整個申請手續料可縮短約一個星期。目前，約有7萬名學生採用「學生手機八達通」。

現時，有超過90%的「港鐵學生乘車優惠計劃」，透過計劃網站或MTR Mobile等電子化平台申請。港鐵香港客運服務總監楊美珍表示，樂見電子化申請已成為學生申請的主流方式，今次再進一步為逾45萬名合資格學生，提供使用「學生手機八達通」服務，申請到啟用過程全面電子化，帶來更智慧便利的體驗。