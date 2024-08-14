職員霸育嬰室洗海參　囂張反駁「個個都係咁」

《東呼即應》留意到有網民在社交平台發文，指本月12日上午在馬鞍山一個商場的育嬰室準備為女兒換尿片時，發現有兩間店舖的女職員，分別在洗手盆清洗清潔用品及洗海參，當她出言阻止時，一名女職員假裝聽不到，另一名女職員則聲大夾惡指她「懶正義」、「個個都係咁㗎啦」。涉事兩間海味店事後亦發文道歉。

這位媽媽與該兩名女店員爭論，質疑對方所用的清潔劑會不會影響嬰兒健康，又質疑作為出售食物店舖的員工，在育嬰室清洗食物會不會引起衞生問題等，豈料被人用粗言辱罵回應。事後她到商場顧客服務台投訴，並提供相關照片證據，至當天下午商場管理人員致電回覆指，已經向涉事兩間商戶發出警告信，同時會安排女保安在育嬰室外把守。

涉事店舖「南北行」事後在社交平台發聲明，就員工利用育嬰室洗手盆浸發海參一事，已即時嚴肅跟進及檢討，亦就此行為向公眾及涉事女士道歉，又指育嬰室是公眾地方，員工做法實屬不當，往後會禁止同類事件發生，並已經對相關員工作出嚴厲斥責及處分。另一間店舖「老上環」亦在社交平台發聲明，指已經由人事部門處理和跟進事件，未來會加強對員工的培訓，提高他們的意識，確保這種情況不再發生。