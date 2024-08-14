青年為識女仔　網上交友被騙7.9萬元

色字頭上一把刀！澳門青年為「識女仔」網上交友被騙7.9萬澳門元。青年透過社交平台帖文加入「會員」並支付5,500澳門元「打賞」，事後被指操作錯誤，先後兩次被索款，期間一直未有任何女子與事主接觸。直至昨日(13日)事主發現被騙報案，合共損失79,300澳門元。案件尚待當地執法部門調查。

事主上周一(5日)在網上看到一則內容與港澳台人士認識女子相關的帖文，事主有意參與並按指示支付88澳門元「入會費」。到上周五(9日)事主在客服要求下向「指導員」轉賬約3,000澳門元「打賞」，對方保證相關款項將會退回，而事主亦成功收回相關款項。客服翌日(10日)再要求事主「打賞」。由於曾經順利收回款項，事主未虞有詐，向指定賬戶轉賬5,500澳門元，但其後被指操作失誤導致平台數據損失，需要賠償23,800澳門元，客服同樣保證將退回相關款項，並另外給予事主5,900澳門元「增益」。

事主再按指示照做，同時登入對方提供的網站填寫個人及銀行賬戶資料，方便收回退款。事後客服又指事主輸入的銀行資料有誤，需要再轉賬5萬澳門元提升「信譽分」才能退款。事主為求退款按指示再度轉賬，直至昨日，事主再被客服索款而起疑，搜尋網上資訊發現被騙，合共損失79,300澳門元。