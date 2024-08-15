港鐵提前籌備研東鐵「遲開車早收車」加快工程

政府目標在2033年或之前完成白石角站通車大計，議員田北辰質疑是否能做到？田昨日在網上社交平台發文，港鐵曾向他表示，「只要到時可以遲開車、早收車」就做到，意思是受影響路段縮短港鐵列車服務。田北辰認為，此舉必須有限制實施，如一周只實施一天，當日可安排東鐵站南北行各自在大埔墟及大學站掉頭，大埔墟站與大學站則提供接駁車輛穿梭，望盡量減低影響。

田北辰表示，得悉港鐵的看法後，便向對方建言，一個星期選一日，例如星期日來實行「遲開車、早收車」，因為當日正常上班的人不多，且「遲開車、早收車」只影響大埔墟站同大學站。據他所知，東鐵綫大埔墟站同大學站，都有位置供列車掉頭，屆時列車掉頭後，南行線仍可正常往返金鐘至大學站，北行線則如常往返大埔墟至羅湖站，這樣受影響的人較少。

白石角興建港鐵站的構思是2021年的施政報告提出，當時構思以現時白石角香港教育大學運動中心的用地，換地重置後興建東鐵綫白石角/科學園車站。計劃提出後一年，政府於2022年透露，目標是2033年前該站通車，其後，發展局向立法會發展事務委員會提交了主要土地發展政策措施，當時預計可提供約10,000個房屋單位。