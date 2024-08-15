警司陸振中涉3度逼女下屬口交　事主稱被告任指揮官猶「山寨王」

時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，前年涉嫌3度在粉嶺熟食中心食殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在酒後危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件今（15日）在區院續審。女事主在庭上嚎哭，指被告作為指揮官，是「山寨王」，而她只是「好微細好微細嘅一粒塵」，她已經盡力保護自己，坦言自己雖然是警察，「但我都係一個女仔嚟」，反問辯方大狀「我可以點」。

43歲被告陸振中，案發時被告任職沙頭角分區指揮官。他被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心傷殘人士洗手間內，3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺一停車場內危駕，和襲擊女子Ｘ、及下屬蔡文浩及賴文顯。

X今日繼續接受盤問。就第3次非禮事件，X指，當時已經是6月23日凌晨，她本身不喜歡飲酒，此前又在被告威逼下，不斷被要求「杯杯清」。事發前她伏在桌上，被告拍醒她，叫她去廁所。她曾經揮手拒絕，多次表達不想去，「到最尾好失望，當刻唔識處理，唔敢反抗，被告又咁大隻」。說着說着，X不禁嚎哭，「如果我有能力，我已經搵咗男朋友嚟接我」，她情緒變得激動，聲嘶力竭反覆喊道「我隻手好震，好痹，我好唔舒服……」法官需休庭讓她平復情緒。

X隨後作供時，再次情緒波動，形容被告是「山寨王」，「知唔知佢嘅權力有幾大」，反觀她當時只正式工作不足一年，只是「好微細好微細嘅一粒塵」。她當時感到恐懼、絕望，「我自己都唔知點算」，形容當晚很漫長。她哭着說，這幾天不斷回憶事件，令她好辛苦，她又謂自己雖然是警察，「但我都係一個女仔嚟」，要把事件覆述一次「唔係咁容易」。

案件編號：DCCC 137/2023