聲稱代購迪士尼及Mirror演唱會門票　收錢後失聯女積犯囚28個月

案底纍纍的女積犯聲稱可用折扣價代購迪士尼及Mirror演唱會門票等產品，但收錢後就失聯。最終160人受騙，涉款近95萬港元。涉案女子今（15日）在區院承認6項欺詐罪，法官形容案情嚴重，批評被告案底差勁，過往刑罰沒有足夠阻嚇作用，判被告入獄28個月。

現年36歲被告陳家穎，任職文員。6歲曾經被診斷患輕度弱智。她過往有25項定罪記錄，包括8項欺詐罪，其餘控罪均與不誠實有關，包括盜竊罪。她今日承認6項欺詐罪，案發於2022年5月至7月，6罪牽涉160名受害人，涉款共約95萬港元。

案情指，受害人均透過WhatsApp群組等渠道，得悉被告聲稱可以用折扣價錢，購買迪士尼門票、迪士尼酒店升級房間、迪士尼度假區餐飲服務及Mirror演唱會門票。事主按指示將款項匯款後，被告便失去聯絡。同年7月被告被捕。被告承認因貪心犯案。法官指，本案牽涉人數眾多，案情嚴重，被告持續犯案，以36個月為總刑期的量刑起點。因被告案底差勁，起點上調6個月至42個月。顧及被告認罪，把刑期調整至28個月。

案件編號：DCCC 922/2023