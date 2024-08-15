美食博覽會展開鑼續推「1蚊鮑」　無派消費券商戶睇淡銷情

一連5日的美食博覽今日（15日）於灣仔會展開鑼，今年另外亦有家電和國家茶展等5項展覽，一共約1850家參展商參加，來自30個國家和地區。今早9時半展館外已排起長龍，不少人帶同手推車準備掃貨，有排頭位市民更表示早於昨日（14日）已於會展門外排隊。踏入10時美食博覽開始，一眾市民紛紛趕往心儀商戶的攤位，搶購有名額限制的優惠商品。

有商戶今年繼續舉行1蚊搶鮑魚遊戲，3組參加者互相較量，獲勝一組可取得500罐鮑魚，其餘兩組各亦可獲得150罐鮑魚。盧先生是其中一位獲勝組別的參加者，他認為贏得500罐鮑魚已物有所值，排多久都值得，與隊友平分後亦會與親戚朋友共同分享。被問到會否日日都食鮑魚，他表示會適可而止，「唔係話唔食，最緊要視乎自己身體承唔承受到。」又指要找親戚來幫助，才可將鮑魚搬回家。

推出搶鮑魚的安記海味董事總經理潘權輝指對銷情較保守，出今年市道自過年後都「普普通通」，所以今年推出蟹黃鮑魚等新產品，以及設置熟食區吸引人流，以作應對，他希望今年營業額可以不少於去年，營業額有些少增長都很滿意。至於今年沒有消費券，被問到會否擔心影響消費意欲，潘權輝指公司推出優惠應對，希望可在經濟較差的環境下吸引到市民。

吳太太於早上到美食博覽購物，行了兩至三行攤位已花費了約200至300港元購物，她認為試食大大提升了她的消費意欲，例如剛剛經過一檔竹昇麵的攤位，就是在試食後被吸引而決定購買。不過她亦指出不少攤檔商品的售價與市面差不多，所以會集中購買有優惠的商品。

Jason在美食博覽中售賣玉子燒，他坦言人流明顯較過往少，以前博覽一開門已做到無停手，同一時段的一流只有大約3成，對生意審慎樂觀，笑言是「試下個市場比以前低幾多。」因應經濟較差，亦推出平便宜的商品，例如售賣20元一份的明太子蟹子燒賣，提供較便宜的選擇。