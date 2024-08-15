近半受訪港鐵職員對外判工不知情　工會促加強雙方溝通

香港鐵路工會聯合會日前就港鐵外判客戶服務中心(CUC)進行問卷調查，發現近半受訪員工對外判CUC不知情，有超過60%認為外判CUC影響晉升機會，更有逾75%憂慮外判員工無法在緊急情況下協助疏散工作。工會認為，港鐵應關注外判承辦商服務質量，確保有足夠人手協助緊急疏散，強調不能以外判CUC為藉口刪減人手編制。

工會於本月向超過300名員工進行調查，發現有47%受訪員工對外判CUC不知情，有23.4%受訪者認為外判CUC反而增加工作量，75.7%認為發生嚴重事故時，外判員工未能協助疏散工作。另有66.4%不接受被安排至其他工作崗位或車站工作，超過60%擔心外判CUC影響晉升機會。工會指出，近半受訪員工對外判CUC毫不知情，反映港鐵與員工缺乏溝通；而CUC外判後，人手必然重新調整，員工對此亦有擔憂。

就外判CUC，工會建議，港鐵在制定任何與員工相關的政策前，應先於員工及工會溝通，不能以外判CUC為藉口刪減人手編制。當需要員工調動崗位時，需與其商討，尊重對方意願。港鐵亦需確保突發事件時，有足夠工作人員協助疏散，保障員工及乘客安全。工會又提醒，港鐵應關注外判承辦商服務質量，避免出現早前人手不足，需要員工頂更的情況。