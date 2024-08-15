22%來港人才沒工作　逾85%租屋　協會指政府應鼓勵創業

香港各行各業人才不足，政府希望透過「高才通」等人才輸入計劃補充。有協會就攜子女來港生活的人才家庭具體情況進行問卷調查，結果發現來港人才多數從事金融、創科等領域，有近26%家庭收入為5萬至10萬港元，5萬港元以下則有約32%，但有約22%來港人才暫時未有工作，也僅有近9%家庭選擇購房。有議員指銀行息口高，笑言「香港本地人都唔買」。

香港高才通人才服務協會和香港教育工作者聯會於7月進行問卷調查，了解攜子女來港生活的人才家庭具體情況，包括通過哪類人才計劃到達香港、家庭情況、子女教育、行業分布和經濟狀況等，只收回597份回覆，當中有71.5%為高端人才通行證計劃來港、17.8%經優秀人才入境計劃。

調查結果顯示，來港人才有22%從事金融行業、17.9%從事創新科技/IT與金融科技 / Fintech範疇行業、11.1%從事商貿與專業服務行業、有7.2%計劃創業。但亦有21.6%，即129人暫時未有工作。住房方面，86.4%的家庭選擇租房，僅有 8.7%的家庭選擇購房，此外，還有4.9%的家庭選擇了其他住房方式，如暫居深圳、親友借住等。

家庭收入方面，平均每月收入在5萬港元或以下的佔比為32.3%收入在5萬至10萬港元之間的家庭佔比最高，達到 35.6%。

議員尚海龍指來港人才租屋比例相當高，而香港樓價貴，大多數人「買漲不買跌」，因此人才對買樓觀望為主，又指資金從內地來港未有特別好的方法。被問到是否撤辣作用不大，他認為買樓是人生大事，相信高才租樓一段時間後，買的比例會上升，而銀行息口高，笑言「香港本地都唔買」。

在教育方面，調查結果顯示在攜帶子女的來港人才中，有 61.7%的子女在香港就讀且在18歲以下，91人正在就讀於幼稚園，中小學階段的就讀子女以在本地受政府資助的中小學就讀為主，達到176人，其次為直接資助的中小學的110人和國際或私立中小學的92人。

議員鄧飛表示，近三分之二的家庭子女在港入學，但教育局對於透過各類人才輸入計劃來港讀書的學童，未有相對應的政策，促請當局持續關注情況發展，包括學童在學業及情緒上的適應，並適時提供支援，而由於學童分布在不同年齡層，即使學校在小一和中一未必收夠三班學生，但二、三、四年級都有不少插班生，令班級结構出現倒三角的形態，因此他促請教育局考慮放寬平衡班級的資助政策、以配合新形勢發展。

尚則指發出身份證「一定唔係」等於搶到人才，指政府需要留意地址證明、公司地址證明、薪俸稅及利得稅單。他又指政府應有措施鼓勵透過人才計劃來港人士創業，推動本港經濟發展，部分來港人才有較好經濟條件，但仍選擇租屋，期望僱主能為人才員工提供宿舍或住屋津貼。選委界的鄧飛認為，應優化「高才通」計劃，考慮引入本港欠缺的人才，配合產業轉型發展。

至於應否放寬高才通計劃至非百強大學校，他指政府有意改良高才通計劃，包括擴闊院校名單、吸納香港需求的專業，相信能有助本地經濟，他指如要興建8大中心，香港的人才未必足夠、行業基礎薄弱，因此需要引入大量人才。他又表示自己建議政府增加中國院校排行榜前25名，相信如措施落實，申請高才通人數短期內會由9萬增加多10萬人。