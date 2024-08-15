內地高才在港面臨教育工作問題　冀當局重視

內地高才來港或面臨教育、工作等問題，有高才表示來港後曾花費一整個學期時間為子女尋找學校插班但無果；也有高才表示正在「觀望」樓市，又指自己公司在韓國，但會將業務慢慢移到香港，認為香港的稅收、貿易靈活度比韓國強。

任太太表示自己之前20年在韓國生活，認為自己是高才通計劃很大的受益者，目前子女有2個就讀直資小學，1個就讀私立幼稚園，她指香港學校因材施教，而子女之前都在韓國接受教育，希望子女來港能夠學好中英文，認識家國情懷。

被問到為何有不少高才家庭收入僅在5萬以下，她指自己在韓國有收入，香港也有公司收入，月薪約有10萬，但問卷只填寫了香港收入，指相信每個人都有本職收入，笑言可能「中國人比較低調」。至於置業問題，她指自己去年8月來，當時可能買樓撤辣招數就馬上來，認為「心理上承受不了」，但稱「有在觀望」樓市。她又表示自己公司一直在韓國，但相信業務會慢慢移到香港，因認為香港的稅收、貿易靈活度比韓國強。

魏先生表示自己有3個小朋友，一開始來港後尋找了很多學校希望可以插班，但一個學其後小朋友一個學校都沒有被錄取，而第二學期時有學校錄取，並要求一個星期內註冊，因此來港租樓。他認為小朋友融入得非常好，學校內也找到很多朋友，適應很快，而香港學校選擇比較靈活，每個學期都有插班機會，因此小朋友可以選擇更好的學校，並指自己認可香港教育理念，呼籲從內地來的家長可以「心態放平」，稱每個學校都有特點，不必要盲目追求排名。

謝太太表示自己一個人來香港，從事室內設計的工作，她表示自己兩名子女，2個小孩，大仔下學期5年級、二女下學期1年級，他們目前在深圳的教育適應得很好，認為如果在這個年齡重新來港適應，可能是挑戰，而香港熱門的學校學位比較緊張，希望政府對於新港漂的子女的育有更大支持。

置業方面，她表示自己目前在租房，但指如果有好的機會不排除會買樓，至於為何來港，她表示目前內地房地產不景氣，設計行業受到很多影響，認為香港有更多選擇性和發展空間，希望業務有所進展。