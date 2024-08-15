本港今年年中人口錄753萬　較去年同期下跌0.1%

政府統計處今日(15日)公布，在2024年年中，香港人口的臨時數字為7,531,800人，與2023年年底比較上升0.1%，而與去年年中比較則下跌0.1%。2023年年中至2024年年中期間出現1.81萬人的自然減少，出生人數為3.44萬人，死亡人數為5.24萬人。同期內錄得1.38萬名香港居民淨移入，包括4.4萬名單程證持有人的移入，以及3.02萬名其他香港居民的淨移出。

2024年年中的總人口中，常住居民佔7,287,400人，而流動居民佔244,400人。2023年年底人口修訂數字為7,527,900人。常住居民的數字修訂為7,246,400人，流動居民的數字則修訂為281,500人。2022年年底至2023年年底的人口變動率亦修訂為+0.7%。

政府發言人指出，受惠於各項吸引人才和輸入勞工措施，2024年上半年有不少人士從內地及世界各地移入香港，使2024年年中人口較2023年年底有所增加。

另一方面，在2023年年初本港全面恢復通關後，有不少一向在外地生活的香港居民相繼短暫回港，使2023年年中人口較前一年顯著上升。這現象在2023年稍後時間開始逐漸回復往常的狀況，導致2023年年底及2024年年中人口均較2023年年中有所回落。