新冠持續活躍　定點診所求診率未見回落　KP.2佔比續增

本港新冠疫情自6月起呈升溫之勢，當局最新數據顯示，確診率按周微跌約半個百分點，但嚴重個案由7宗增至18宗，定點診所求診率亦未見回落。早前有專家披露，本港今年暫未獲分配KP.2變異病毒株疫苗，但當局個案基因分析顯示，KP.2佔比有增加，反映KP.2本地傳播持續。

衞生防護中心最新數據顯示，中心公共衞生化驗服務處上周（8月4至10日）收集共8,051個呼吸道樣本中，691個驗出新冠病毒，比率為8.58%，比前一周9.06%跌0.48個百分點；同期錄得23宗嚴重及死亡個案，按周略減4宗，但嚴重個案比前一周增加11宗，死亡個案則減少7宗。過去11日（4至14日）中心錄得10宗學校及院舍爆發報告，共影響61人。

定點診所監測顯示，上周普通科門診新冠肺炎平均求診比率為每千個診症47.8宗、私家診所比率則為每千個診症37.7宗，兩者均自6月以來呈升勢。

當局早前公布，正與藥廠探討採購JN.1病毒株疫苗，衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌日前引述相關藥廠回覆當局指，由於供應有限，本港今年暫未能獲分配KP.2疫苗，JN.1疫苗則預計最快可於年底抵港。惟根據中心於上月31日至本月13日的個案基因分析，所有經分析個案均屬JN.1及其後代譜系病毒株，其中22.6%嚴重及死亡個案屬KP.2、12.9%屬KP.3，非嚴重個案則有17.5%屬KP.2、22.5%屬KP.3，比例均較上一輪（即上月17至30日）個案基因分析高。