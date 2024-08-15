港隊精英運動員奧運奪佳績　本地院校籲學習頑強拼搏精神

港隊在巴黎奧運中表現亮眼，其中9人為教大學生或畢業生，其中包括就讀健康教育榮譽學士的杜凱琹和李皓晴，二人出戰乒乓球女子團體賽，展現出奮力拚殺，頑強作戰的精神，杜凱琹更與黃鎮廷搭檔乒乓球混雙比賽，一路過關斬將，戰至銅牌爭奪賽，創下中國香港乒乓球代表隊在奧運混雙賽事的最佳成績。另外，在韻律泳團體賽及雙人項目中為中國取得兩面歷史首金的國家隊運動員王柳懿及王芊懿姐妹，即將於九月入讀教大教育博士(中文班)。

其餘的精英運動員包括羽毛球隊女雙代表楊雅婷、單車隊代表李思穎和劉允祐、公開組男子單人雙槳賽代表趙顯臻、體操運動員石偉雄。校長李子建感謝九位精英運動員長久的努力和不懈的付出，指他們將大部分的精力投入到比賽和訓練中，不僅會遭遇運動傷痛，還要面對各種困難，只有憑藉堅定頑強的毅力和不屈不撓的精神，才能不斷超越自我，創造佳績。

李子建續指，自2010年至今，教大已錄取近140名精英運動員入讀本校的不同課程。教大為精英運動提供特別收生機制和彈性學習配套，鼓勵運動員在運動和學業上作雙軌發展，並是首間與香港體育學院簽訂合作備忘錄的教資會院校，為精英運動員提供入讀大學和持續深造的機會。