感觸有工返同時思考就業方向　殘疾者成功轉紅十字會實習

本港有超過50萬名殘疾人士，他們在職場上會比一般人面對更多挑戰。紅十字會今日(15日)舉辦「共融發展平台 - 傷健同創就業展才能」活動，希望透過活動宣傳社會凝聚和包容的重要，並有三名殘疾人士獲紅十字會幫助，在適合的崗位上發揮所能。

其中一名殘疾人士阿康修讀IVE社區策劃科目，他表示畢業後的首份工作是在長者中心工作，主要負責處理數據及為長者提供服務，他笑言「第一份工作最大的感受，就是每天下班後最想睡覺，相信應該是大部分香港人的宿願，但對於一個第一份工作未找到自己適合工作的人，可能會有很多想逃避的時候，也有很多想病的時候，不過有時自己也會思考一下，到底這份工作是否適合自己，所以也很幸運，有機會給自己返工的方向。」他現時已找到未來工作去向，目前已轉到紅十字會工作，並稱「我主要在五樓實習，有機會給自己接觸一些不同的客戶服務，屬較外向的工作，也會貼合自己未來工作的願望。」

同時居住在香港的多元族裔人士在求職時或曾面對語言及文化差異等挑戰，令僱主未能發現他們的才能及能為團隊帶來的價值，加上就業支援及配對工作不足，亦使多元族裔人士未能掌握市場需求及自身匹配的工作機會。港鐵作為一家服務港人45年的公共運輸營運商推出「EmpowerZ」培訓先導計劃，港鐵代表在活動上表示，「這個計劃除了我們作為一個多元的種族，或者是特殊學習多元種族的人士外，也加插了就是有特殊學習需要的人士，提供了一年的專業培訓計劃，希望就是可以令到人才在港鐵裏面得到寶貴的工作經驗和技能，亦都讓他們有自己個人的成長及就業的機會。」她透露，今年5月已經有10位特殊學習多元種族人士加入港鐵，獲分派不同部門工作。

香港紅十字會社會凝聚及共融策略委員會主席蕭觀明表示，根據政府統計處的資料，香港現在現有的殘疾人士大約有50多萬人，但是他們的受益率大約只有20%，遠遠低於整體人口受益率的60%，希望透過共融政策及倡議殘疾人士和多元背景人士能融入社會。

此外，平等機會委員會主席林美秀則表示，在職場上，年輕殘疾人士要面對很多偏見和誤解，早前有研究調查發現，大約三分之一受訪的人認為僱主對殘疾人士的能力有誤解，分配給他們的工作很多時都太簡單。同時，也有三分之一受訪的人表示，僱主是無視了他們的殘疾，分配了一些太難的工作給他們，她指這些憂慮很多時都是源於僱主對殘疾人士缺乏了解，以為殘疾人士是缺乏工作能力。事實上，只要有適合的調適措施，殘疾員工同樣可以發揮自己的才能，為機構辦理工作。她建議政府可以在政策方面加強誘因，鼓勵僱主提供支援殘疾人士，例如提供稅務減免等措施，鼓勵更多僱主聘用不同能力的人士。