大熊貓「盈盈」首誕港產龍鳳胎　海洋公園料數月後能與市民見面

2007年來港的一對大熊貓「盈盈」及「樂樂」多年來難未能開枝散葉，19歲「高齡產婦」盈盈在今年3月成功完成自然交配，經過近5個月的孕育期，終於於今日(15日)，即牠19歲生日前一天，凌晨2時5分及3時27分，誕下一對龍鳳胎。海洋公園指，牠是有紀錄以來最年長初次成功產子的大熊貓，這對大熊貓寶寶的誕生是個罕有案例。

大熊貓一向難於繁殖，而隨著年齡的增長，大熊貓成功產子的機會就更微。盈盈過去多次交配，亦未能順便產子。直至牠今年7月尾開始食慾下降、休息時間增加、荷爾蒙水平變化等妊娠或假懷孕症狀。海洋公園獸醫團隊與熊貓中心的專家於8月超聲波掃描檢查，確認盈盈懷孕。其後，盈盈於昨日(14日)開始出現頻繁活動及煩躁等臨盆徵兆，並於約晚上10時羊水穿破。

首次生產的盈盈全程表現得非常緊張，大部分時間躺在地上不停扭動，在專家安撫下，盈盈先後於今日凌晨2時05分及3時27分平安誕下一對雙胞胎，整個生產過程歷時5個多小時。雙胞胎依出生次序為重122克的雌性大熊貓寶寶，以及重112克的雄性大熊貓寶寶。

兩隻寶寶現時非常脆弱，需要時間穩定狀況，特別是雌性寶寶出生後體溫較低、叫聲較弱、進食量亦較低。目前兩隻寶寶均由公園護理和獸醫團隊，以及熊貓中心的專家24小時加護照顧，直至牠們的狀況完全穩定。海洋公園籲市民耐心等候，相信大熊貓寶寶在數個月後能初登場與公眾正式見面。