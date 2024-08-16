阿茲海默症患者趨增　新藥助延退化達37%

本港人口持續老化，官方估計至2046年長者人口比例將增至36%，社會急切需要樂齡醫療支援。其中阿茲海默症是常見認知障礙症之一，更是本港第8殺手病，年齡增長是最主要高危因素，本港約一成70歲以上人口患病，患者會逐步喪失生活功能及身體機能，最終失去自理能力及致死，家人照顧患者亦備受壓力。專家指，目前有新藥能有效延緩腦退化，能延緩患者生活功能退化高達37%。

據政府統計處預計，長者人口將由2021年的145萬，上升至2046年的274萬，佔總人口的比例由20.5%上升至36%，即每3名港人中，便有多於1名是長者。年齡增長是阿茲海默症（Alzheimer's disease）的最主要高危因素，本港70歲以上人口中，約10%患有認知障礙症，而85歲以上患者的數字更攀升至約30%。而根據2017年發表的《精神健康檢討報告》，本港有高達100,000認知障礙症患者，接近長者人口十分之一，2022年衞生署數據則顯示，在主要死因的死亡率中，認知障礙症排第8，死亡率更有上升趨勢。

傳統阿茲海默症治療會同步進行非藥物及藥物介入， 一般非藥物介入會訓練患者建立認知儲備、多動腦筋，以及保持身心健康；至於藥物方面，則會因應患者情況，以疏緩症狀而考慮藥物治療，包括精神科藥物。腦神經科專科醫生黃家星解釋，阿茲海默症是由於異常的類澱粉蛋白在大腦重積，形成斑塊（Amyloid plaque），導致腦細胞死亡，並令病情不斷惡化，多年來未有針對性治療，但近年治療迎來新突破，「抗類澱粉蛋白藥物」能針對病症根源，去除現有斑塊，延緩病情發展。他引述在一個涉及1,795名早期患者的研究，68%使用新藥的患者，於第18個月已有效清除大腦斑塊，相比對照組，使用新藥的患者生活功能退化能延緩達27%至37%不等。