男子旺角偷走單車乘的士運贓　的哥見疑踢爆奮勇擒賊

網上平台瘋傳一條的哥勇擒偷單車賊的車Cam影片，片長6分28秒，顯示在昨日(15日)凌晨2時許，一輛載客車尾箱放有一輛單車之的士，在紅磡馬頭圍道近鶴園街停燈，期間一名身穿橙色上衣的男乘客突然打開左後車門落車，且急步走向行人路，此時，的哥亦落車追截，並用手捉着其雙臂，雙方於行人路發生糾纏，尾隨拍下車Cam片的另一名的哥見兩人扭作一團，遂將車停在路旁，並詢問該名行家「係咪搶嘢啊？我報警！」，橙衣男則高呼：「的士司機唔畀我走！搶嘢！」，的哥喝斥：「報警，唔好畀佢走」；其後該名熱心行家代為報案。

此時，的哥將橙衣男制服按在地上，對方不斷掙扎並高呼「搶嘢！搶嘢！搶錢啊！放手啦！」，的哥回敬：「放你老X啊！」，期間橙衣男不停大叫「放手啊！放手啊！」，的哥則喝斥：「報警啊，偷單車啊！」；一名途經上址的男子見狀上前協助的哥，另外一名鐵騎士亦落車與另一男子圍觀拍片。未幾，警員接報場調查，影片至此結束。

據了解，涉偷單車男子在的士上疑致電同黨，指單車被上鎖，要求對方取磨機開鎖，的哥聞言生疑，於是質問對方，乘客反指的哥兜路，兩人爭吵後，的哥提議去差館，有人懷疑心虛跳車逃走。

執法部門表示當日凌晨2時許接獲一名男子報案，指紅磡馬頭圍道與鶴園街交界一名的哥與一名男乘客打架。警員到場經初步調查，涉事男乘客懷疑在旺角上海街偷走一輛單車後，截乘涉事的士運走贓物，期間被的哥揭發，雙方發生糾纏。警員經調查後，該名男乘客涉嫌「盜竊」被捕，帶署扣查。事件中，見義勇為的哥手腳擦傷，他經治理傷勢後，拒絕送院。

網民睇片後均對涉事兩位的哥讚許，「正義的士司機值得嘉許」、「兩位的士哥做好事」、「個的士哥真係正氣凜然」、「好好呀的士司機捉到個賊，如果捉唔到就後患無窮，之後唔知邊個會受害」，另外有網民謔稱，「偷車賊落車仲施施然 , 醒啲行快兩步已經走左」。