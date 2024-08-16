擬放寬高才通門檻　向非百強大學招手

政府指「高端人才通行證計劃」推出以來有超過14萬高才抵港，當中有兩成二、約3萬人目前待業。儘管如此，政府日前仍表示打算放寬計劃讓非百強大學畢業者申請，換言之，未來會有更多內地人才來港，政府說人才永遠不會嫌多的同時，相關就業問題或會加劇。

目前高才通計劃沒有要求申請人提出申請時在香港覓得工作，不過其中一個要求為「獲合資格大學頒授學士學位」。而港府「合資格大學綜合名單中」只有清華、北大、復旦等13間內地院校。

政府指部分內地大學可能個別科目較出眾，又或者院校聲譽良好，但該院校本身未入百大，正朝這方向放寬高才通計劃，讓更多內地年輕人申請來港。政府近日接受內媒訪問時說：「也有一些內地大學很好，但可能還沒到100強，我們也開門。」

至於實際上要吸引多少人才來港，政府認為人才永遠不會嫌多，又指高水平專才來港落地生根對本港整體人口結構有利，同時亦加強本港經濟方面的競爭力。另一方面，勞福局局長孫玉菡日前亦表示，當局會在年內完成檢討，配合新一輪中長期人力資源推算，檢視本港需要哪種人才。