貨櫃碼頭引新能源吊機減碳　與中電合作發展綠色智慧碼頭

香港國際貨櫃碼頭公司（HIT）為配合2050年達致碳中和的目標，與中華電力公司合作，減少碼頭碳排放，並逐步發展成「綠色智慧碼頭」。碼頭董事和記港口信託首席財務官吳志傑就表示，碼頭主要碳排放來自重型機器，包括貨櫃場內俗稱「龍門吊」的吊機。公司早年將柴油吊機轉為電能或混能驅動，減少黑煙排放、燃料使用等，現時場內吊機全部為電能或混能驅動。公司亦於去年引入兩部配備太陽能板的岸邊吊機，為業界首例，兩部吊機合共每年可產4.2萬度電。除了為吊機內的空調及照明系統供電外，多餘的電力會透過「可再能生源上網電價計劃」賣給電力公司，所得收益會用於未來綠色項目發展。

吳志傑表示，國際貨櫃碼頭公司自2008年起更換場內吊機，現時分別有4成為電能吊機，混能則佔6成 。相較於原本的柴油龍門吊，電力吊機可減少95%黑煙排放、50%燃料應用，噪音亦可減少45%。公司亦逐步將場內混能吊機換成電力吊機，由去年至今已經更換14部，目標於2030年前將餘下68部混能吊機轉成電能，同時將場內汽油或柴油車，其中60部換成電動車。

吳指出公司去年4月引入兩台太陽能板岸吊吊機，其頂層有84塊太陽能板。由於岸吊機旁邊無建築物阻擋，可更有效地收集太陽能。以每日3小時日照時間計算，兩套系統每年合共可產4.2萬度電，將會用於吊機的冷氣及照明系統，剩餘的電力會傳回中電電網，透過「可再生能源上網電價計劃」賣給電力公司，相關收益會投資碼頭其他綠色項目。

另外，吳提到，碼頭公司現已在碼頭內2棟大廈、18個變電站安裝太陽能板，加上太陽能吊機，總發電量超過90萬度電，為220個中電家庭一年用電量。公司未來亦會繼續引入綠色能源，以提升運作的成本效益，希望協助香港建設「綠色低碳智慧航運中心」。與2022年相比，公司去年已經減少約1.5萬噸碳排放，約為9,000個中電家庭一年用電的碳排放。

中電客戶成功及銷售總監盧志華就表示，中電在計劃中協助貨櫃碼頭公司制訂策略，在碼頭運作過程中應用網上電力管理平台，以監察不同設施的用電數據，減省不必要用電。他又指，在岸吊機機房加裝太陽能系統是業界首例。由於吊機離地55米，將系統連接上網時，信號傳輸、安裝工作亦具一定難度。碼頭公司亦將寫字樓、貨倉的照明、供冷系統換成更高能源效益，預計可節省120萬度電，相等於減少460萬噸碳排放。未來亦會繼續與碼頭公司探討應用人工智能供冷系統、風喉保冷技術進一步減排。