「屠龍小隊」案續審　法官提醒陪審團　污點證人或會剪裁證供

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件今（16日）在高院續審。法官開始引導陪審團，提醒他們污點證人有明顯誘因作證，或會剪裁證供，陪審團須特別小心處理。

辯方昨日完成結案陳詞，法官張慧玲今日引導陪審團時指，本案涉及一個無名小隊，計劃在2019年12月8日在民陣遊行路線放置兩枚炸彈，「出咗名」勇武的「屠龍小隊」，則負責引警員到大炸彈位置及射殺警員。審訊中控方傳召了31名證人，包括3名已認罪的污點證人，包括黃振強、彭軍壕及蘇緯軒。法官指，由於出任污點證人可以期望獲得減刑，證人有明顯誘因及潛在好處，有可能剪裁、作假證供，提醒陪審團處理他們的證供時需特別小心。另外，法官亦表示，陪審團的職責是根據證據，決定控方能否舉證至毫無合理疑點，不應想及與證據無關的事，包括為何律政司檢控某人；亦不應受傳媒報道，或個人偏見影響，要持平中肯審視證據。

本案7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。

案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023