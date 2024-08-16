寇鴻萍涉11項蓄意逃稅囚9個月　不服定罪提上訴　官3個月內判決

投身保險業、1982年港姐季軍寇鴻萍，2009年至2017年期間涉於報稅表填寫虛假資料，遭稅務局票控11項蓄意意圖逃稅罪，經審訊後被裁定全部罪成，2022年被判入獄9個月。她不服定罪提上訴，今（16日）在高院開庭處理。寇鴻萍已服刑完畢，沒有到庭，僅委派法律代表出席。法官聽取雙方陳詞後，決定押後裁決，會在3個月內頒發書面判決。

現年62歲的上訴人寇鴻萍，被控於2009年至2017年期間，5次在提交課稅年度報稅表時，虛假聲稱父親寇賡發與她連續全年同住，而無付出十足費用；及在2010至2012年期間，3次在個別人士及連同的梁寇鴻萍公司損益帳上聲稱，辦公室助理支出為每年28.8萬港元；及在2012年，3次在僱主填報的薪酬及退休金報稅表上聲稱，僱員孫永斌及鍾永慧在該些年度內，每年分別獲9.6萬港元薪金。被告在涉案8個課稅年度虛報的支出及免稅額總額達77萬港元，逃繳稅款總額86,849港元。

寇鴻萍在2022年受審，原審裁判官曾慶東指，上訴人挪用了兩個人的身份證號碼、住址等個人資料，訛稱他們是員工，甚至無中生有堆砌兩人的具體工作行程，裁定上訴人11罪罪成，判她入獄9個月。裁決後上訴人即時申請保釋等候上訴，但被拒絕。

案件編號：HCMA329/2022