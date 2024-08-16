「數碼娛樂領袖論壇 」一連三日舉行　專區體驗「智慧生活」等

一連三日的數碼娛樂領袖論壇今日於數碼港起舉行。

「2024數碼娛樂領袖論壇」今日（16日）起一連三日於數碼港舉行，今屆主題為「想像遊樂園：人工智能驅動Web 3.0娛樂創新」，與業界共同探討如何利用AI及 Web 3.0技術，革新數碼娛樂、智慧生活、文化旅遊、教育等領域。論壇亦設有體驗專區，展出近50項創新技術或應用，同場還有工作坊及各類競賽，為市民提供沉浸式體驗。

政府官員致詞時表示，政府積極支持數碼發展，包括支持數碼港打造Web 3.0生態系統，亦正建造香港首座AI超級計算中心，目標今年稍後啟用第一階段設施。

活動體驗專區設有「智慧生活」、「機械人技術」、「運動與遊戲」及「藝術與文化」四個主題，提供不同範疇的體驗，例如結合AI和沉浸式技術的「梵高數碼故鄉」、將咖啡文化與機械人技術相融合的「路邦咖啡師機械人系統」、教育與訓練專用的互動對話機械人系統「ChatsOK」等。

論壇首日，瑞騰國際體育科技集團就與理工大學簽訂合作備忘錄，共同成立「體育科技人才與產業發展中心」，致力發展體育領域人才培育及進行相關學術交流，同時為大灣區及國際提供專業的體育科技與管理課程。而未來兩日就會有多個互動式體驗活動，包括 AI 互動工作坊、機械人編程、飛行模擬、遊戲開發、混音等主題活動，以及不同表演及比賽。