跨國犯罪集團清洗1億黑錢　港星兩地拘主腦骨幹等8人

香港執法部門於8月9日早上展開代號「黑腦」行動，瓦解一個跨國洗黑錢集團，揭發該集團至少清洗逾1億港元的犯罪得益。香港執法部門一直積極與國際刑警、及新加坡執法部門保持緊密的情報交流，以打擊跨國洗黑錢的犯罪活動。今年年初發現一個國際犯罪集團利用香港銀行戶口接收了超過港幣3,300萬元及520萬元來自新加坡、及本地騙案受害人的騙款。

經深入調查及情報分析後，以涉嫌「串謀洗黑錢」拘捕1名集團主腦、3名骨幹成員及3名傀儡戶口持有人共7人(33至43歲)。行動中，人員檢獲約30萬港元現金、超過60張銀行卡及其他證物，並阻止集團成員戶口中港幣130萬元的犯罪得益被轉移。5名被捕人已被暫控合共3項「洗黑錢」罪，案件已於8月12及14日在東區裁判法院提堂。新加坡執法部門亦在當地拘捕一名與犯罪集團有關的23歲男子。

行動期間，調查顯示其中一名被捕傀儡戶口持有人的銀行帳戶，在當日收到數筆合共約12萬美元的海外匯款，遂立刻通知國際刑警及新加坡執法部門，及後發現其中一筆匯款來自一名在美國誤墮投資騙案的受害人。執法部門隨即通知該名受害人以免招致更大損失。